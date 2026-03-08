США могут потерять возможность противостоять России по одной причине The American Conservative: США не смогут противостоять России из-за Ирана

Американские военные запасы истощаются в конфликте с Ираном, что лишает США возможности противостоять России, Китаю и Северной Корее, пишет The American Conservative. Обозреватель издания отмечает, что каждый день войны требует миллиардов долларов и многих лет на восстановление ракетных арсеналов.

С каждым днем войны Штаты все больше расходуют ограниченные запасы ракет, на замену которых потребуются миллиарды долларов и годы. Чем раньше США смогут объявить о победе и вернуться домой, тем лучше будет для возможностей Вашингтона сдерживать Китай, Россию и Северную Корею с помощью обычного вооружения, — говорится в статье.

Ранее в иранском Красном полумесяце сообщили, что взрывы нефтехранилищ создают угрозу кислотных дождей, способных вызвать химические ожоги и поражение легких. Спасатели пояснили, что выброс токсичных углеводородов и оксидов серы с азотом делает атмосферные осадки крайне опасными.

Кроме того, осведомленные источники, имеющие доступ к секретным документам, сообщили, что значительная часть иранского высокообогащенного урана предположительно скрыта под руинами ядерного объекта в Исфахане, где после американских ударов сохранился узкий проход. Спутниковые снимки, сделанные в феврале, фиксируют проведение земляных работ, однако определить, засыпают сооружение для маскировки от последующих атак или, напротив, разбирают завалы, не представляется возможным.