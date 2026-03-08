В Иране приготовились к войне на истощение NYT: Иран надеется финансово вымотать США и Израиль в войне

В Иране считают, что страна способна выдержать удары США и в итоге лишить их желания продолжать конфликт, пишет The New York Times со ссылкой на источники в Тегеране. По их данным, стратегия получила кодовое название «Безумец» и была разработана после 12-дневного противостояния.

Как утверждают инсайдеры в иранском руководстве, план предусматривал создание условий, при которых военные действия станут для Вашингтона, Тель-Авива и их союзников на Ближнем Востоке максимально затратными. Они отмечают, что в Тегеране считали новый конфликт практически неизбежным.

Также источники отмечают, что бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи разработал сценарий на случай своей гибели. Документ предполагает дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, что может привести к серьезным колебаниям на мировых рынках.

Ранее в СМИ сообщили, что Иран может заполучить основной запас высокообогащенного урана, захороненный под обломками ядерного объекта в Исфахане. По информации источников, там остался узкий тоннель. Запасы урана, о которых идет речь, находятся под завалами после ударов США в ходе 12-дневной войны.