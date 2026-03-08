Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 12:52

В Финляндии предрекли катастрофу из-за разрыва связей с Россией

Мема: Финляндия пострадает из-за Ирана и отказа от энергоресурсов из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Финляндия столкнется с тяжелыми последствиями из-за разрыва энергетических связей с Россией на фоне кризиса, вызванного войной в Иране, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. Политик назвал решение Хельсинки отказаться от российских энергоресурсов ужасной ошибкой, которая усугубит положение страны.

Война в Иране спровоцирует глобальный энергетический кризис колоссальных масштабов. Финляндия от этого пострадает, — написал он.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что государства Западной и Центральной Европы оказались в состоянии энергетического коллапса из-за ближневосточного кризиса и его воздействия на топливные поставки. Дипломат напомнила, что ситуация усугубляется ранее введенным Евросоюзом запретом на закупку энергоресурсов у Российской Федерации.

Кроме того, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что после остановки поставок российского газа Европа погрузится в эпоху банкротств и тотального энергетического кризиса. По мнению главы РФПИ, ответственность за это ляжет на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас, которые активно продвигали отказ от голубого топлива из России.

