Самый молодой в истории Нидерландов премьер-министр прибыл в Киев Премьер-министр Нидерландов Йеттен приехал в Киев

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен прибыл с визитом в Киев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, на площади Независимости европейский чиновник почтил память украинских военнослужащих, погибших в ходе СВО.

Йеттен вступил в должность премьер-министра 23 февраля 2026 года после того, как новое коалиционное правительство Нидерландов принесло присягу королю Виллему-Александру. Политик стал самым молодым главной правительства в истории государства.

Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что Киев активно манипулирует странами Европы, такое взаимодействие можно охарактеризовать фразой «хвост виляет собакой». Глава государства подчеркнул, что поведение украинских властей опасно и носит агрессивный характер.

До этого стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посещала Киев в годовщину начала специальной военной операции. Она уточнила, что целью визита стало подтверждение европейской поддержки Украины в военной и финансовой сферах.