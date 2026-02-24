Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 10:29

Видный европейский политик прибыла в Киев в годовщину начала СВО

Фон дер Ляйен прибыла в Киев в годовщину начала СВО

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен Фото: IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила она в соцсети X, что прибыла в Киев в годовщину начала специальной военной операции. По ее словам, целью визита стало подтверждение европейской поддержки Украины в военной и финансовой сферах.

В Киеве в 10-й раз с начала конфликта, чтобы подтвердить, что Европа непоколебимо поддерживает Украину — финансовым и военным способами и в течение этой суровой зимы, — заявила председатель ЕК.

Ранее аналитики заявили, что фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта могут приехать в Киев без «подарков» 24 февраля, так как ЕС не ввел новые антироссийские ограничения. По их словам, теперь «эта пара» может появиться в украинской столице лишь «с пустыми руками».

Ранее сообщалось, что Евросоюз столкнулся с серьезным внешнеполитическим фиаско при подготовке 20-го пакета санкций против России. США отказались синхронизировать свои ограничения с европейскими, а остальные члены G7 не дали четких обещаний присоединиться к новым жестким мерам против российского нефтяного экспорта.

Урсула фон дер Ляйен
Киев
Украина
визиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вели по камерам»: криминалист о подрыве машины сотрудников ДПС в Москве
В ГД ответили, как расследование в отношении Дурова отразится на Telegram
«Показательный момент»: военэксперт о готовности наемников ВСУ сдать своих
Российских охранников нашли на захваченном Францией танкере
Аэропорт Ульяновска вернулся к работе
В Госдуме оценили идею разрешить временную регистрацию в апартаментах
Чиновников уволили после вечеринки с шашлыками в мэрии российского города
«Король губ» скончался после неудачной бьюти-процедуры
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
Наступление ВС РФ на Запорожье 24 февраля: ситуация у Гуляйполя и Орехова
Экс-премьер Украины назвал условие восстановления конституционного строя
В СВР указали на планы Лондона и Парижа по ядерному вопросу Украины
Редактор СМИ-иноагента попал в список разыскиваемых преступников
Показано место, где Зеленский скрывался два года
Российский «Опустошитель» восхитил журналистов одной деталью
Петербургский дворник рассказал о спасении выпавшего из окна мальчика
Раскрыто, почему сотрудники ДПС стали жертвами подрывника в Москве
Появились данные о полицейских, пострадавших при взрыве возле машины ДПС
СВР увидела проблески благоразумия Берлина в вопросе вооружения Киева
В СВР заявили о несбыточности мечты Британии о победе над Россией
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.