Видный европейский политик прибыла в Киев в годовщину начала СВО Фон дер Ляйен прибыла в Киев в годовщину начала СВО

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила она в соцсети X, что прибыла в Киев в годовщину начала специальной военной операции. По ее словам, целью визита стало подтверждение европейской поддержки Украины в военной и финансовой сферах.

В Киеве в 10-й раз с начала конфликта, чтобы подтвердить, что Европа непоколебимо поддерживает Украину — финансовым и военным способами и в течение этой суровой зимы, — заявила председатель ЕК.

Ранее аналитики заявили, что фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта могут приехать в Киев без «подарков» 24 февраля, так как ЕС не ввел новые антироссийские ограничения. По их словам, теперь «эта пара» может появиться в украинской столице лишь «с пустыми руками».

Ранее сообщалось, что Евросоюз столкнулся с серьезным внешнеполитическим фиаско при подготовке 20-го пакета санкций против России. США отказались синхронизировать свои ограничения с европейскими, а остальные члены G7 не дали четких обещаний присоединиться к новым жестким мерам против российского нефтяного экспорта.