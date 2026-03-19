Додик поставил на место немецкого посла после критики в адрес России Додик: Россия всегда была рядом с сербским народом

Российская сторона всегда с уважением относилась к праву сербского народа на самоопределение и сохранение своей идентичности, заявил лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик в соцсети Х. Он выступил с резкой критикой в адрес посла ФРГ в Боснии и Герцеговине Альфреда Гранаса, который заявил об отсутствии реальной помощи региону со стороны Москвы.

Додик подчеркнул, что историческая и современная поддержка России несопоставима с действиями западных стран. Политик напомнил немецкому дипломату о временах, когда западные державы игнорировали интересы сербов или открыто выступали против них.

Россия была рядом с сербским народом в самые трудные исторические моменты, когда другие молчали или бомбили нас, — подчеркнул Додик.

Он отметил, что отношения с Москвой строятся на взаимном уважении и исторической памяти, в то время как европейские партнеры зачастую пытаются навязывать свои политические условия под видом инвестиций. Кроме того, Додик указал на экономические просчеты самой Германии, вызванные враждебностью к РФ. Он заметил, что благодаря сотрудничеству с Россией Европа могла бы получать самый дешевый газ, однако Берлин предпочел политику, которая нанесла удар по собственным гражданам и промышленности.

Ранее предстоятель Сербской православной церкви патриарх Порфирий обратился к мировым лидерам с призывом предотвратить изгнание сербов из Косово и Метохии. Письма направлены президенту РФ Владимиру Путину, американскому лидеру Дональду Трампу, а также папе римскому и руководству ООН и ЮНЕСКО., сообщила пресс-служба СПЦ.