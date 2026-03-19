19 марта 2026 в 11:18

Додик поставил на место немецкого посла после критики в адрес России

Додик: Россия всегда была рядом с сербским народом

Милорад Додик Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российская сторона всегда с уважением относилась к праву сербского народа на самоопределение и сохранение своей идентичности, заявил лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик в соцсети Х. Он выступил с резкой критикой в адрес посла ФРГ в Боснии и Герцеговине Альфреда Гранаса, который заявил об отсутствии реальной помощи региону со стороны Москвы.

Додик подчеркнул, что историческая и современная поддержка России несопоставима с действиями западных стран. Политик напомнил немецкому дипломату о временах, когда западные державы игнорировали интересы сербов или открыто выступали против них.

Россия была рядом с сербским народом в самые трудные исторические моменты, когда другие молчали или бомбили нас, — подчеркнул Додик.

Он отметил, что отношения с Москвой строятся на взаимном уважении и исторической памяти, в то время как европейские партнеры зачастую пытаются навязывать свои политические условия под видом инвестиций. Кроме того, Додик указал на экономические просчеты самой Германии, вызванные враждебностью к РФ. Он заметил, что благодаря сотрудничеству с Россией Европа могла бы получать самый дешевый газ, однако Берлин предпочел политику, которая нанесла удар по собственным гражданам и промышленности.

Ранее предстоятель Сербской православной церкви патриарх Порфирий обратился к мировым лидерам с призывом предотвратить изгнание сербов из Косово и Метохии. Письма направлены президенту РФ Владимиру Путину, американскому лидеру Дональду Трампу, а также папе римскому и руководству ООН и ЮНЕСКО., сообщила пресс-служба СПЦ.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Востоковед рассказал, кто мог приложить руку к убийству Каддафи-младшего
Мессенджер МАХ получил новый статус
Раскрыты две задачи высокого стратегического порядка для ВС России
Онколог рассказал о безопасных опухолях
Лукашенко обвинил США в войне против друзей Белоруссии
Опасный эксперимент едва не лишил зрения школьников
Финансист раскрыл, какую сумму наличных нужно всегда держать при себе
Опубликованы снимки последствий войны США и Израиля против Ирана
Малоимущим родителям рассказали о возврате части налогов на доходы
В Белоруссии стартовали закрытые переговоры с США
«Бункера Сталина» выплатит россиянке свыше 120 тыс. рублей
Студентам будут доплачивать за рождение детей
Когда новый кроссовер Volga K50 появится на российском рынке
Юрист объяснил, какой подарок может считаться взяткой
«Никогда не поддержу»: Орбан выступил с резким заявлением на саммите ЕС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тревожным словом
Трогал и пытался отнять телефон: уфимец избил забулдыгу-растлителя до крови
Премьер Бельгии проговорился о планах фон дер Ляйен насчет Орбана
Россиянин спутал прохожего с педофилом и избил его металлическим прутом
В Южной Корее ответили на вопрос о планах импортировать нефть из России
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
