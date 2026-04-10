В ФРГ отменили скандальный закон, касающийся молодых мужчин Welt: в ФРГ отменили требование согласовать поездки для мужчин от 17 до 45 лет

Министерство обороны Германии временно отменило требование согласования зарубежных поездок для мужчин в возрасте от 17 до 45 лет, пишет газета Welt. В СМИ указали, что такое решение было принято после критики соответствующей нормы нового закона о военной службе.

Министерство обороны подчеркнуло, что молодые немцы больше не обязаны уведомлять о путешествиях, это решение будет закреплено через публикацию в федеральном вестнике и внутренние административные указания. Однако, по словам журналистов, в ведомстве предупредили, что данная мера может быть пересмотрена, если ситуация с безопасностью изменится в худшую сторону.

Ранее основательница партии BSW Сара Вагенкнехт призвала к отставке министра обороны Германии Бориса Писториуса после изменения закона о модернизации воинской службы. Она потребовала отменить эту норму.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал происходящее с Германией военным безумием. По мнению политика, перевооружение страны всегда плохо заканчивается.