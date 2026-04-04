Происходящее с Германией напоминает военное безумие, заявил лидер правой французский партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. Так он прокомментировал публикацию издания Frankfurter Rundschau, которое сообщило, что с 2026 года в Германии вступили в силу изменения закона о воинской обязанности: теперь мужчины от 17 до 45 лет обязаны получать разрешение на выезд за границу сроком более трех месяцев.

Германия все глубже погружается в военное безумие. Перевооружение Германии всегда плохо заканчивается, — написал Филиппо.

Ранее сообщалось, что изменения в Германии были внесены в рамках закона о модернизации воинской службы. В Минобороны ФРГ заявляли, что введенные меры нужны для «надежной и информативной системы учета военнообязанных на случай необходимости».

До этого немецкие чиновники раскритиковали НАТО, отметив, что из-за политики США от Альянса осталось одно название. Они отметили, что эффективность объединения зависит от того, насколько противники убеждены в его крепости. Однако, по мнению чиновников, из-за позиции Вашингтона НАТО становится никчемной.