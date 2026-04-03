Немецким мужчинам запретили покидать ФРГ без разрешения «большого брата»

С 1 января 2026 года в Германии вступило в силу незаметное, но крайне серьезное изменение: все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет теперь обязаны получать разрешение от бундесвера, если планируют покинуть страну на срок более трех месяцев. Это требование действует постоянно, а не только в чрезвычайных ситуациях, пишет Berliner Zeitung.

Изменение было внесено в рамках закона о модернизации воинской службы. Раньше такие разрешения требовались только в «состоянии напряженности» (при внешней угрозе) или «состоянии обороны» (при вооруженном нападении на страну). В Министерстве обороны ФРГ заявили, что это необходимо для «надежной и информативной системы учета военнообязанных на случай необходимости».

Мужчины в возрасте от 17 до 45 лет обязаны получать разрешение в центре карьеры бундесвера, если они планируют покинуть Германию на срок более трех месяцев — будь то обучение за границей, работа или длительное путешествие, — уточняется в публикации.

Ведомство признало, что последствия этой меры являются «серьезными», и сейчас разрабатываются «конкретизирующие правила предоставления исключений», чтобы избежать излишней бюрократии. Однако окончательное описание процедуры пока отсутствует. С 1 января также была введена обязательная анкета о готовности к военной службе для всех мужчин призывного возраста.

