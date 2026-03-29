Названо условие потери «трона» Мерцем РИА Новости: Мерц может лишиться власти при втягивании ФРГ в войну с Ираном

Немецкий канцлер Фридрих Мерц избегает втягивания в совместную операцию США и Израиля против Ирана, сообщил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. По его словам, политик держится в стороне, так как опасается, что участие в войне может привести к распаду правящей коалиции с Социал-демократической партией, которая выступает против военных действий.

Он стремится сохранить правительство, которое сейчас возглавляет. Социал-демократы Клингбайля не хотят быть втянутыми в эту войну, — сообщил собеседник.

По мнению Нимайера, Мерц учитывает и риски безопасности: дело в том, что размещенные в Германии объекты США могут стать целями для ответных ударов Ирана в случае присоединения Берлина к операции. По словам собеседника, канцлер хочет повысить рейтинг и поэтому не участвует в операции. Аналогично поступил экс-канцлер Герхард Шредер, который не втянул Германию в войну в Ираке в 2003 году.

Ранее Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп, по всей видимости, осознал: конфликт вокруг Ирана не имеет отношения к Североатлантическому альянсу. Политик раскритиковал действия американского лидера на Ближнем Востоке. Мерц также поделился деталями телефонного разговора с Трампом, который прошел на прошлой неделе.