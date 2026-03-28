В ФРГ объяснили, почему Трамп идет на попятную в отношении НАТО Мерц: Трамп понял, что конфликт вокруг Ирана никогда не был войной НАТО

Президент США Дональд Трамп, по всей видимости, осознал: конфликт вокруг Ирана не имеет отношения к Североатлантическому альянсу, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на дискуссии, организованной газетой FAZ. Политик раскритиковал действия американского лидера на Ближнем Востоке.

Выступая на дискуссии, немецкий канцлер назвал политику Трампа в отношении Ирана не попыткой деэскалации, а серьезной эскалацией с непредсказуемыми последствиями. Американский президент пытался вовлечь в эту проблему НАТО, однако позже понял, что это бессмысленно.

Я думаю, он понял, что это не война НАТО, — сказал глава правительства ФРГ.

Мерц также поделился деталями телефонного разговора с Трампом, который прошел на прошлой неделе «не без противоречий». Он заявил, что попросил американского президента заранее консультироваться с союзниками, если потребуется помощь. Партнеры, по его мнению, не должны узнавать о планах Вашингтона из газет.

Такой подход мы просто не сможем принять, — резюмировал Мерц.

Ранее сообщалось, что слова президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о незаконности нападения на Иран говорят о несогласии с позицией правительства канцлера. Немецкое правительство до сих пор избегало классификации ближневосточной войны как нарушения международного права.