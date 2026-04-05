Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 19:32

Министра обороны Германии призвали уйти с поста из-за нового закона

Вагенкнехт потребовала отставки Писториуса из-за нового закона о военной службе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт призвала к отставке министра обороны Германии Бориса Писториуса после изменения закона о модернизации воинской службы, по которому молодые немцы обязаны получать разрешение у бундесвера на длительный выезд из страны. В соцсети X она потребовала отменить эту норму.

Это невероятное правило показывает, что решение о восстановлении воинской повинности в правительстве уже давно принято. Борис Писториус должен уйти в отставку из-за этой невообразимой законодательной нормы! — написала она.

Вагенкнехт добавила, что обязанность мужчин получать у бундесвера разрешение на пребывание за границей не имеет ничего общего с демократией и свободным конституционным строем. Основательница BSW также выступила за проведение общенародного референдума по вопросу воинской обязанности.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал происходящее с Германией военным безумием. Так он отреагировал на новый закон в ФРГ. По мнению Филиппо, перевооружение страны всегда плохо заканчивается.

Европа
Германия
Борис Писториус
Минобороны ФРГ
законы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.