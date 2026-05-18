Глава СПКР ответил, что грозит магазинам за продажу просрочки

За продажу просроченных продуктов предусмотрено уголовное наказание, рассказал НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов. Он отметил, что часть таких товаров может попасть на прилавки случайно.
Если кто-то, не дай бог, отравится продукцией из кулинарии, в которой использовали просрочку, предприниматель очень рискует. Если летальный исход будет, это все вскроется, это 238-я статья Уголовного кодекса, — объяснил Койтов.
Глава СПКР подчеркнул, что нивелировать такие ситуации можно с помощью раздачи продуктов с истекающим сроком годности. По его словам, цифровой паспорт товара также поможет минимизировать риски перепродажи просроченных товаров.
Ранее сообщалось, что почти 30 тыс. российских продавцов пренебрегают запретом на реализацию товаров с истекшим сроком годности. Еще 26 тыс. торговых точек систематически нарушают правила ценообразования на табачную продукцию, что часто указывает на сбыт нелегальных изделий.