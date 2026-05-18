День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 14:09

Глава СПКР ответил, что грозит магазинам за продажу просрочки

Глава СПКР Койтов: за продажу просрочки грозит уголовное наказание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

За продажу просроченных продуктов предусмотрено уголовное наказание, рассказал НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов. Он отметил, что часть таких товаров может попасть на прилавки случайно.

Если кто-то, не дай бог, отравится продукцией из кулинарии, в которой использовали просрочку, предприниматель очень рискует. Если летальный исход будет, это все вскроется, это 238-я статья Уголовного кодекса, — объяснил Койтов.

Глава СПКР подчеркнул, что нивелировать такие ситуации можно с помощью раздачи продуктов с истекающим сроком годности. По его словам, цифровой паспорт товара также поможет минимизировать риски перепродажи просроченных товаров.

Ранее сообщалось, что почти 30 тыс. российских продавцов пренебрегают запретом на реализацию товаров с истекшим сроком годности. Еще 26 тыс. торговых точек систематически нарушают правила ценообразования на табачную продукцию, что часто указывает на сбыт нелегальных изделий.

Общество
магазины
просрочка
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зеленского сольют следом»: почему Ермак с трудом «наскреб» $3 млн на залог
В России зарегистрировали 32 новых жизненно важных препарата
Доллару предсказали рекордное падение
Эндокринолог перечислила ключевые факторы заболеваний щитовидки
Экономист ответил, вырастут ли зарплаты из-за дефицита кадров
Суд в Москве оштрафовал известного разработчика игр
Пашинян вышел из себя и сорвался на матери адвоката Согоян
Лавров отреагировал на приглашение посетить Экваториальную Гвинею
Дезертировавший боец ВСУ порезал ножом двух украинцев
Лавров попросил другие страны не лезть в работу иранской АЭС «Бушер»
Вдова Добрынина признана потерпевшей по делу о краже авторских прав
Возле дома пострадавшей девочки в Подмосковье появились анонимные послания
Стало известно, какие бананы наиболее полезны для здоровья
В Киеве заявили об успешных испытаниях своей первой управляемой авиабомбы
Политолог ответил, давит ли ЕС на Украину в целях снижения возраста призыва
Выругавшегося матом при Хинштейне главу района ждет проверка
Бойцы группировки «Юг» ликвидировали склад ВСУ под Славянском
Турэксперт объяснил, почему подешевели поездки из Екатеринбурга в Китай
Обильные майские снегопады накрыли один российский город
В МИД раскрыли, как Россия оценивает сотрудничество с США
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.