Раскрыто число торгующих просрочкой продавцов в России

На сегодняшний день около 30 тыс. продавцов игнорируют запреты по реализации просроченной продукции. Кроме того, в системе маркировки зафиксировано порядка 26 тыс. предприятий торговли, которые систематически нарушают требования, предъявляемые к ценам на табачную и никотинсодержащую продукцию, что зачастую связано с продажей нелегальных товаров, — сказано в сообщении.

Чтобы переломить ситуацию, 29 апреля Совет Федерации одобрил закон о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Документ вводит механизм автоматических штрафов за продажу просрочки.

Санкции также грозят за нарушение цен на табачную продукцию и за торговлю без регистрации в системе мониторинга маркированных товаров, пояснили в ведомстве. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года после подписания президентом.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» на территории Российской Федерации. Временная санитарная мера введена в связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ.