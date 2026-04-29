29 апреля 2026 в 15:46

Раскрыто число торгующих просрочкой продавцов в России

Роспотребнадзор выявил 30 тыс. торговцев просроченной продукцией

Почти 30 тыс. российских продавцов пренебрегают запретом на реализацию товаров с истекшим сроком годности, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Еще 26 тыс. торговых точек систематически нарушают правила ценообразования на табачную продукцию, что часто указывает на сбыт нелегальных изделий.

На сегодняшний день около 30 тыс. продавцов игнорируют запреты по реализации просроченной продукции. Кроме того, в системе маркировки зафиксировано порядка 26 тыс. предприятий торговли, которые систематически нарушают требования, предъявляемые к ценам на табачную и никотинсодержащую продукцию, что зачастую связано с продажей нелегальных товаров, — сказано в сообщении.

Чтобы переломить ситуацию, 29 апреля Совет Федерации одобрил закон о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Документ вводит механизм автоматических штрафов за продажу просрочки.

Санкции также грозят за нарушение цен на табачную продукцию и за торговлю без регистрации в системе мониторинга маркированных товаров, пояснили в ведомстве. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года после подписания президентом.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» на территории Российской Федерации. Временная санитарная мера введена в связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ.

На Западе «убили» надежды Киева на вступление в НАТО
«По затылку не бьем»: глумливые подростки устроили поп-ММА с инвалидом
Экс-чемпион мира отреагировал на допуск российских боксеров до соревнований
Власти Приморья рассказали, сколько туристов ожидают в летний сезон
Друзья погибшего на тракторе подростка раскрыли подробности трагедии
Британия отозвала аккредитацию дипломата России и вызвала посла в МИД
Журналист сравнил низкий рейтинг Стармера с Джонсоном накануне отставки
В России появится новая зона с казино
Песков ответил, планируется ли разговор Путина с президентом ОАЭ
«Из офшоров подтянуть»: Матвиенко обратилась к богатейшему человеку России
Петербургские врачи сконструировали клапан для сердца пациента
Появились подробности поджога дома Стармера украинцами
Обновить квартиру за выходные: что изменит ощущение от дома без ремонта
Глава Росатома назвал убийством гибель сотрудника ЗАЭС от удара ВСУ
Белоусов обратился к бойцам ВС РФ после освобождения Ильиновки
Путин раскрыл, готовы ли российские компании работать на рынке Конго
Психотерапевт перечислила плюсы занятия танцами
«Будут грабить»: экс-нардеп о налоговой реформе на Украине по требованию ЕС
Попова ответила на вопрос о рисках для здоровья жителей Туапсе из-за ЧС
Раскрыто число торгующих просрочкой продавцов в России
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

