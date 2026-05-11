11 мая 2026 в 05:11

В Таиланде вырос спрос на бородинский хлеб и красную икру из России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Бородинский хлеб, российская селедка и красная икра стали пользоваться большим спросом в продуктовых магазинах Таиланда, сообщили РИА Новости. Кроме этого, в топ-лист попали российские крупы.

По наблюдениям, селедка и детское питание из РФ продаются в Бангкоке и туристических районах страны уже более полугода. При этом они не исчезают из ассортимента и регулярно появляются на полках, хотя разбирают их довольно быстро.

Красная икра российского производства появилась в тайских магазинах позднее. Как отмечается, этот продукт начал продаваться только в первом квартале 2026 года.

Бородинский хлеб попал в продажу в апреле текущего года. После появления в сетях он также стал пользоваться спросом у покупателей.

Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова заявила, что в ближайшие месяцы сезонные овощи, фрукты и зелень значительно подешевеют. По оценке эксперта, их цена может снизиться на 30–50% от текущего уровня.

Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

