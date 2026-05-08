08 мая 2026 в 11:14

Названы продукты, которые подешевеют в ближайшее время

Экономист Борисова: в ближайшие месяцы в РФ подешевеют овощи, фрукты и зелень

В ближайшие месяцы сезонные овощи, фрукты и зелень значительно подешевеют, рассказала NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова. По оценке эксперта, их цена может снизиться на 30–50% от текущего уровня.

В ближайшие два месяца следует ожидать сезонного снижения цен на помидоры, огурцы, зелень, фрукты. К июлю при благоприятной макроэкономической динамике они могут потерять порядка 30–50% от текущей стоимости, — сказала Борисова.

Также эксперт пояснила, что некоторые фрукты могут подешеветь еще сильнее — в зависимости от того, какими будут объемы поставок, урожай этого года и насколько окрепнет рубль по сравнению с 2025 годом.

По ее словам, значительное снижение цен на овощи следует ожидать к августу — сентябрю 2026 года, в момент сбора урожая.

Ранее экономист Константин Ордов рассказал, что массового подорожания продуктов не произойдет из-за введения новых государственных стандартов. Он призвал потребителей не переживать по поводу роста цен, напомнив, что соблюдение ГОСТа по-прежнему остается необязательным.

Екатерина Свинова
