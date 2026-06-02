Этот хот-дог без булки — лучший фастфуд лета. Тащу на каждый пикник

Этот хот-дог без булки — лучший фастфуд лета. Тащу на каждый пикник

Не верил, что лист салата может заменить булку. Но когда попробовал — пропал. Сочнее и легче любого фастфуда.

Ингредиенты

Сосиски — 4 шт., листья салата романо — 4–6 шт., белый хлеб — 2 ломтика, пармезан — 50 г, оливковое масло — 2 ст. л., соус «Цезарь» (майонез — 3 ст. л., йогурт — 2 ст. л., анчоусы — 2 филе, дижонская горчица — 1 ч. л., каперсы — 1 ч. л.).

Как готовлю

Сначала режу корки с хлеба, крошу мякоть и жарю на оливковом масле до золота. Кидаю на салфетку — пусть остывают и хрустят. Тем временем тру пармезан на мелкой терке. Гриль раскаляю, сосиски шкварю по 2–3 минуты с каждой стороны.

Теперь главное: беру лист романо, кладу на него сосиску, поливаю соусом, щедро посыпаю сухариками и пармезаном. Это не хот-дог — это взрыв текстуры. Хрустит, сочится, и никакой булки не надо.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я думал, что хот-дог без булки — это кощунство, но этот вариант стал моим фастфудом лета. Сухарики из белого хлеба, которые я поджарил до золотистой корочки, добавили ту самую хрусткость, а пармезан сделал вкус насыщенным. Главное открытие — соус: смесь майонеза и йогурта дает легкость.