Никакого риса и капусты: крабовый салат «Застольный» теперь готовлю на любую гулянку — гениальное сочетание простых ингредиентов

Этот салат — настоящая находка для быстрых застолий. Готовится за считаные минуты, получается сочным, насыщенным и очень вкусным. Продукты идеально дополняют друг друга, создавая яркий и сбалансированный вкус без лишних сложностей.

Получается очень аппетитный салат: нежные крабовые палочки, сладковатая морковь по-корейски, свежий хрустящий огурец и копченый сыр с легким ароматом дыма. Все это объединяется нежной майонезной заправкой, и вкус становится насыщенным, но при этом легким и «праздничным».

Для приготовления вам понадобится: морковь по-корейски — 150 г, крабовые палочки — 200 г, яйца — 2 шт., свежий огурец — 1-2 шт., копченый колбасный сыр — 150 г, майонез — 2 ст. л.

Крабовые палочки разделите на волокна или нарежьте небольшими кусочками и переложите в миску. Яйца отварите, натрите на крупной терке и добавьте к крабовым палочкам.

Свежий огурец нарежьте соломкой или кубиком, копченый сыр — тонкими полосками или небольшими кусочками. Добавьте морковь по-корейски, заправьте майонезом и хорошо перемешайте. При необходимости слегка посолите.

Личный опыт

Салат особенно нравится за свою универсальность — он одинаково хорошо заходит и на праздничном столе, и как быстрый перекус. Свежий огурец делает его легче, а копченый сыр добавляет тот самый «пикантный» вкус, из-за которого его хочется готовить снова и снова.