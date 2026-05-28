Вкуснее, чем в баре: беру бородинский хлеб и готовлю чесночные гренки с соусом. И к пиву, и к супу

Это тот случай, когда обычный бородинский хлеб превращается в хрустящую, ароматную закуску, которая точно станет хитом любого вечера. Гренки получаются с ярким вкусом чеснока, зелени и масла, а подача с домашним соусом делает их ещё интереснее.

Особенно приятно, что всё делается быстро. Пока гренки румянятся в духовке, вы успеваете приготовить соус на основе йогурта, майонеза и зелени. Получается хрустящая, ароматная закуска, которую хочется подать и к супу, и просто к компании друзей.

Для приготовления понадобится: бородинский хлеб — 1 буханка, чеснок — 3–4 зубчика, нерафинированное масло — 2–3 ст. л., укроп — небольшой пучок, соль — по вкусу.

Для соуса: греческий йогурт — 2 ст. л., майонез — 1 ст. л., петрушка и зелёный лук — по вкусу.

Хлеб нарежьте ломтиками и отправьте в духовку при 200 °C до румяной корочки.

Пока хлеб запекается, смешайте нерафинированное масло с измельчённым чесноком, укропом и солью.

Достаньте гренки, перемешайте их с ароматным маслом. Для соуса смешайте йогурт, майонез, петрушку и зелёный лук.

Подавайте хрустящие гренки, макая в освежающий соус.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева уже готовила эти гренки. Чеснок и укроп пропитывают каждую корочку, а соус добавляет свежести. Кстати, особенно вкусно получается, с ароматным нерафинированным маслом.