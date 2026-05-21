Чесночные гренки готовлю так за минуты — хоть в салат, хот вместо чипсов

Магазинные сухарики — это сомнительный состав и цена за воздух. А домашние — это вчерашний батон, чеснок, масло и специи. Стоят копейки, готовятся 10 минут.

Что понадобится

1 нарезной батон, 4 зубчика чеснока, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. черного перца, 1/2 ч. л. кориандра (по желанию — измельченный перец чили).

Как я готовлю

Чеснок выдавливаю через пресс. В небольшой емкости смешиваю масло, чеснок, соль и все пряности. Батон нарезаю небольшими кубиками.

В целлофановый пакет высыпаю хлеб, вливаю масляную смесь. Пакет завязываю и хорошо трясу, чтобы масло распределилось равномерно.

Выкладываю гренки на противень с пергаментной бумагой. Запекаю в разогретой до 180°C духовке 10 минут до подрумянивания. Пересыпаю на бумажное полотенце, даю остыть.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Метод с пакетом — гениален: ни крошек на столе, ни грязных мисок. Главное — не передержать в духовке. 10 минут ровно, иначе гренки станут не хрустящими, а твердыми, как камни. Я добавил чуть больше чеснока — на любителя. С паприкой и кориандром получилось ароматно, но для Цезаря лучше без них. В следующий раз сделаю двойную порцию — одной не хватило.