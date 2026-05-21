Туроператор ответил, почему в России не модернизируют санатории

Туроператор Ромашкин: санатории дорого обходятся инвесторам

Санатории для инвесторов обходятся дороже отелей на 40%, рассказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Он отметил, что из-за этого такой тип туристического жилья является более устаревшим.

Сложность еще в том, что санаторий на 30-40% дороже, чем отель, так как там нужно создавать не только место для проживания, но и медицинский блок, поликлинику. Это дорогостоящая история. Поэтому инвесторы больше интересуются отельными проектами, чтобы быстрее возвращать средства, — рассказал Ромашкин.

Туроператор подчеркнул, что сейчас больше всего в реновации нуждаются санатории в Сочи и регионе Минеральных Вод. По его словам, в лучшем состоянии находятся ведомственные санатории, так как они пользуются поддержкой государства.

Ранее депутат Алексей Говырин заявил, что с санаториев с лечебными грязями могут снять запрет на получение финансовой поддержки. Он отметил, что запрет был связан с добычей полезных ископаемых.

