Многодетная мать погибла на глазах у семьи после ингаляции с ромашкой

Многодетная мать умерла после обычной ингаляции в санатории в Башкирии, пишет Telegram-канал «ПОТОК». Представители здравницы заявили, что женщина могла «надышаться чем-то другим», поэтому отказались выплачивать компенсацию и даже не помогли с транспортировкой тела.

Жертва приехала на отдых вместе с мужем и двумя детьми в начале января. Еще двое старших детей остались дома. Уже на следующий день семья отправилась на оздоровительные процедуры, однако во время ингаляции с ромашкой у женщины произошел анафилактический шок.

Супруг пытался спасти жену и делал ей искусственное дыхание. Сотрудники санатория не смогли реанимировать пациентку, а прибывшие спустя 40 минут медики лишь констатировали смерть. По словам вдовца, у жены не было противопоказаний: перед заездом семья прошла обследование и получила санаторно-курортные карты.

