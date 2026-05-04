Врач назвал смертельно опасные экзотические деликатесы

Врач Котов: употребление икры улиток может привести к заражению паразитами

Икра улиток в качестве пищи может привести к заражению паразитами, которые поражают центральную нервную систему и провоцируют тяжелые перекрестные реакции в организме, предупредил в беседе с РИАМО врач Семен Котов. Он также предостерег россиян от поедания насекомых.

Употребление насекомых, таких как тараканы, грозит мощным анафилактическим шоком. В их хитиновом панцире содержится белок тропомиозин. Если у пациента есть банальная аллергия на пылевых клещей или креветок, экзотический ужин стремительно закончится отеком Квинке и реанимацией, — подчеркнул Котов.

Помимо этого, опасность представляют и сырые устрицы — они нередко вызывают тяжелейшие токсикоинфекции. Дело в том, что моллюски фильтруют воду, накапливая норовирус и смертельно опасную бактерию Vibrio vulnificus, предупредил специалист.

Ранее врач Екатерина Титова заявила, что Bubble Tea может вызвать удушье и кишечную непроходимость. По ее словам, основные риски связаны с шариками тапиоки, содержащимися в напитке.

