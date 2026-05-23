23 мая 2026 в 13:55

Дочь Запашного попала в реанимацию

Дочь Мстислава Запашного попала в реанимацию во время отдыха в Крыму

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дочь дрессировщика Мстислава Запашного Екатерина попала в реанимацию во время отдыха в Крыму, передает Telegram-канал Baza. Она рассказала, что приехала в Севастополь отдохнуть и успела посетить цирковое шоу своего брата Ярослава Запашного.

По словам девушки, сначала на коже появилась небольшая точка, похожая на комариный укус. Позже тело покрылось красными пятнами, начался сильный зуд, а руки и ноги сильно опухли. В местах соприкосновения с одеждой возникали волдыри. Врачи диагностировали пациентке отек Квинке.

Запашную экстренно доставили в больницу. Из-за сильного отека медики смогли поставить капельницу только с девятой попытки. Несмотря на гормональную терапию и строгую диету, состояние пациентки ухудшилось, поэтому ее перевели в реанимацию.

Там врачи провели Запашной плазмофильтрацию и увеличили дозировку препаратов. Сейчас, по словам Екатерины, ей стало немного лучше. Причина тяжелой аллергической реакции пока не установлена.

Ранее многодетная мать умерла после ингаляции в санатории в Башкирии. Она приехала на отдых вместе с мужем и двумя детьми в начале января. Еще двое старших детей остались дома. Уже на следующий день семья отправилась на оздоровительные процедуры, однако во время ингаляции с ромашкой у женщины произошел анафилактический шок.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
