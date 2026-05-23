ВСУ начали обстрел российского региона

Вооруженные силы Украины начали обстрел Каменки-Днепровской и Энергодара в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, информации о пострадавших пока не поступало, но фиксируются попадания по гражданской инфраструктуре.

Глава региона подчеркнул, что опасность повторных ударов сохраняется. По его информации, в небе над Запорожской областью наблюдается высокая активность дронов противника.

Ранее были установлены имена студентов, которые погибли и пострадали в результате атаки на колледж в Старобельске. По состоянию на полдень 23 мая 11 человек погибли: восемь девушек и три парня. Ранения различной степени тяжести получил 41 человек. Местонахождение еще 10 девушек неизвестно. Один из подростков, пострадавший при атаке на колледж в Старобельске, потерял ногу. Сейчас он лежит без сознания в Луганской республиканской клинической больнице.