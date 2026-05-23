В МИД РФ заявили, что российское искусство победило истерию в Венеции

23 мая 2026 в 13:44

МИД РФ назвал участие России в Венецианской биеннале прорывом вопреки давлению

Российский павильон на Венецианской биеннале Российский павильон на Венецианской биеннале Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press
Участие делегации России в 61-й Венецианской биеннале стало настоящим прорывом на фоне бушующей в Европе антироссийской истерии и попыток «отмены» российской культуры, говорится в заявлении МИД РФ в Telegram-канале. Там указали, что брюссельские и итальянские русофобы при активном участии украинских радикалов и релокантов-экстремистов пытались не допустить открытия российской экспозиции.

На фоне попыток «отмены» российской культуры, да и просто всего русского, может стать настоящим прорывом и стало участие России, пусть и в ограниченном формате, в 61-й Венецианской биеннале, — отметили в министерстве.

В адрес членов делегации поступали открытые угрозы, существовала реальная опасность провокаций, а на организаторов оказывалось давление. Однако ажиотаж вокруг российского участия, по мнению дипломатов, привел к обратному результату — мобилизовались конструктивно мыслящие итальянские культурные круги, обратившие внимание на деградацию двусторонних отношений. В дипведомстве отметили, что российская экспозиция стала «гвоздем программы» предпоказа, что было признано даже оппонентами.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки отдельных сил не допустить участия России в Венецианской биеннале и превратить мероприятие в инструмент отмены российской культуры привели к обратному эффекту. По ее словам, такие попытки лишь усилили международный интерес к русской культуре.

Власть
МИД РФ
Венеция
Россия
