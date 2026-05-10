Итальянский мэр заступился за российских деятелей искусства

Россию не нужно исключать из международных культурных мероприятий, поскольку одна из задач культуры — это объединение, сообщил в разговоре с РИА Новости мэр итальянской Гориции Родолфо Дзиберна. Он также рассказал, что посетил российский павильон на Венецианской биеннале. Россия после четырехлетнего перерыва вернулась к участию в выставке с мультикультурным проектом «Дерево укоренено в небе».

Лично я, как и президент биеннале, считаю, что присутствие России и Израиля нельзя исключать. Я был и остаюсь сторонником принципа универсальности искусства, основанного на либеральном и гуманистическом видении. Если культура перестанет быть мостом, останутся только стены, — высказался Дзиберна.

Ранее Европейская комиссия обвинила Италию в неуважении ценностей Евросоюза из-за участия России в Венецианской биеннале. В итальянском Минкульте подчеркивали, что решение о допуске принимало руководство самой выставки. После этого Еврокомиссия объявила о заморозке финансирования выставки на €2 млн (177,4 млн рублей).

До этого жюри Венецианской биеннале исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. Организаторов также подвергли критике после того, как России разрешили открыть свой павильон.