Россия и Израиль не смогут претендовать на награды Венецианской биеннале

Жюри Венецианской биеннале исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды, сообщает Reuters. Таким образом, пятеро членов жюри, которым из 110 участников предстоит определить лауреатов наград «Золотой лев» и «Серебряный лев», фактически отстранили от конкурса художников из двух стран.

Венецианскую биеннале подвергли критике после того, как организаторы разрешили России открыть свой павильон. Это произошло впервые с начала конфликта на Украине. После этого Еврокомиссия решила приостановить выделение фестивалю гранта в размере €2 млн (176,5 млн рублей).

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказал мнение, что отсутствие российского павильона на Венецианской биеннале сделает ее менее интересной. Так он прокомментировал ситуацию вокруг недопуска РФ к участию в форуме.

До этого экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева заявила, что Италия может выступить против появления России на Венецианской биеннале. Она отметила, что итальянские художники и представители общественности попросили ограничить участие россиян в мероприятии.