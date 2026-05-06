Еврокомиссия обвинила Венецианскую биеннале в неуважении к ценностям ЕС

Еврокомиссия обвинила Италию в несоблюдении санкций и неуважении европейских ценностей из-за решения допустить Россию к участию в Венецианской биеннале, пишет Financial Times. Отечественный павильон впервые за четыре года будет работать на международной художественной выставке.

Биеннале поставила под вопрос свое обязательство обеспечивать уважение ценностей ЕС, — говорится в письмах агентства культуры ЕК.

В Минкульте Италии отмечали, что решение о допуске приняло руководство самой биеннале. В ответ Еврокомиссия объявила о приостановке финансирования выставки в размере €2 млн (177,4 млн рублей). В свою очередь организаторы мероприятия заявили, что не нарушали международные правила и действовали в рамках своих полномочий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Также рестрикции введены против нескольких российских деятелей искусства — участников 61-й Венецианской биеннале. В санкционных списках оказалась комиссар российского павильона Анастасия Карнеева и три художника.