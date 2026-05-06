День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 11:47

Еврокомиссия обвинила Венецианскую биеннале в неуважении к ценностям ЕС

Российский павильон на Венецианской биеннале Российский павильон на Венецианской биеннале Фото: Mirco Toniolo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Еврокомиссия обвинила Италию в несоблюдении санкций и неуважении европейских ценностей из-за решения допустить Россию к участию в Венецианской биеннале, пишет Financial Times. Отечественный павильон впервые за четыре года будет работать на международной художественной выставке.

Биеннале поставила под вопрос свое обязательство обеспечивать уважение ценностей ЕС, — говорится в письмах агентства культуры ЕК.

В Минкульте Италии отмечали, что решение о допуске приняло руководство самой биеннале. В ответ Еврокомиссия объявила о приостановке финансирования выставки в размере €2 млн (177,4 млн рублей). В свою очередь организаторы мероприятия заявили, что не нарушали международные правила и действовали в рамках своих полномочий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Также рестрикции введены против нескольких российских деятелей искусства — участников 61-й Венецианской биеннале. В санкционных списках оказалась комиссар российского павильона Анастасия Карнеева и три художника.

Европа
Еврокомиссия
Россия
Италия
выставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Метил в депутаты: в Москве задержали распространителя детского порно
Мерц начал отрицать резкое ухудшение отношений с Трампом
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.