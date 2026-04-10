Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 15:07

Зеленский ввел санкции против Швыдкого и участников Венецианской биеннале

Михаил Швыдкой Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Также рестрикции введены против нескольких российских деятелей искусства — участников 61-й Венецианской биеннале.

В санкционных списках Киева, помимо Швыдкого, оказалась комиссар российского павильона Анастасия Карнеева. Туда же были включены художники Артем Николаев, Илья Татаков и Валерия Олейник.

Ранее Европейский суд отклонил апелляции пяти российских бизнесменов на введенные против них санкции. Речь идет о Дмитрии Пумпянском, Тигране Хадавердяне, Викторе Рашникове, Дмитрии Мазепине и Германе Хане. Решение было вынесено одновременно по всем пяти раздельно поданным искам.

До этого стало известно, что американская сторона вывела из-под антироссийских ограничений пять физических лиц и три компании. Из санкционных списков исключили россиян Евгению Тюрикову (также известна под фамилиями Смирнова и Дяткова) и Бориса Воронцова, а также гражданина Турции Берка Тюркена.

Европа
Украина
Михаил Швыдкой
Владимир Зеленский
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.