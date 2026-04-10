Зеленский ввел санкции против Швыдкого и участников Венецианской биеннале

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Также рестрикции введены против нескольких российских деятелей искусства — участников 61-й Венецианской биеннале.

В санкционных списках Киева, помимо Швыдкого, оказалась комиссар российского павильона Анастасия Карнеева. Туда же были включены художники Артем Николаев, Илья Татаков и Валерия Олейник.

Ранее Европейский суд отклонил апелляции пяти российских бизнесменов на введенные против них санкции. Речь идет о Дмитрии Пумпянском, Тигране Хадавердяне, Викторе Рашникове, Дмитрии Мазепине и Германе Хане. Решение было вынесено одновременно по всем пяти раздельно поданным искам.

До этого стало известно, что американская сторона вывела из-под антироссийских ограничений пять физических лиц и три компании. Из санкционных списков исключили россиян Евгению Тюрикову (также известна под фамилиями Смирнова и Дяткова) и Бориса Воронцова, а также гражданина Турции Берка Тюркена.