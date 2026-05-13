13 мая 2026 в 13:36

«Обладал особой породой»: Швыдкой об ушедшем из жизни телеведущем Молчанове

Михаил Швыдкой Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ведущий программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов, о смерти которого стало известно 13 мая, был олицетворением интеллигентности советского и российского телевидения, заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он назвал уход Молчанова невосполнимой потерей.

Владимир Кириллович Молчанов был олицетворением интеллигентности советского, а потом российского телевидения. Он был действительно удивительным телеведущим, который обладал особой «породой», — отметил собеседник агентства.

По словам Швыдкого, все программы Молчанова отличались особым благородством. Он подчеркнул, что телеведущий сохранял удивительный «телевизионный аристократизм» независимо от темы рассказа — будь то обыденная жизнь или явления искусства.

В последние годы Молчанов работал на радио «Орфей», где вел авторскую программу. Швыдкой подчеркнул, что эта сфера стала для него «прибежищем и местом, где он реализовывался в полной степени».

Ужасно, что он ушел. Его присутствие в телевизионном и радиоэфире делало всех нас лучше, чище. Его потеря невосполнима, — заключил спецпредставитель президента РФ.

Молчанов скончался на 76-м году жизни. В 2025 году он был госпитализирован пять раз с резкими болями в животе — в последний раз это было зимой. Летом медики подозревали у него желудочно-кишечное кровотечение.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

