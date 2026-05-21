«Подогрели интерес»: Захарова уколола противников участия России в биеннале МИД РФ: противники участия РФ в биеннале лишь подогрели интерес к России

Попытки отдельных сил не допустить участия России в Венецианской биеннале и превратить мероприятие в инструмент «отмены» российской культуры привели к обратному эффекту, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такие попытки лишь усилили международный интерес к русской культуре.

Те, кто хотел все это превратить в отмену российской культуры, они только подогрели интерес к России, причем невиданный интерес. А искусственно созданный ажиотаж вокруг российского участия в биеннале сослужил плохую службу этим самым антироссийским силам, — заявила Захарова.

По ее словам, давление на российскую делегацию способствовало консолидации «конструктивно мыслящих» представителей, которые выступили за деполитизацию искусства и сохранение культурных площадок вне политических конфликтов. Захарова также отметила, что российская сторона выражает признательность итальянским властям, которые, по ее словам, учли обращения Москвы и обеспечили необходимые меры безопасности для российской делегации на выставке.

Ранее на мероприятии «Интермузей БРИКС+» Захарова заявила, что культурное «неоварварство» набирает обороты в сфере искусства и музейного дела, сопровождаясь отменой ранее согласованных культурных мероприятий и выставок. По ее оценке, происходящее отражает более широкий кризис международного культурного взаимодействия и несет риски разрушения механизмов взаимопонимания между народами.