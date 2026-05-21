21 мая 2026 в 14:06

Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары и его жены признала вину

Екатерина Тархова на заседании в Самарском областном суде Екатерина Тархова на заседании в Самарском областном суде Фото: Альберт Дзень/РИА Новости
Екатерина Тархова, обвиняемая по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, признала вину в убийстве, сообщает ТАСС. Обвинение в надругательстве над телами она отвергла.

Признаю в полном объеме, — заявила Тархова.

Также Тархова частично признала вину в мошенничестве и краже. При этом она не согласилась с обвинением в подделке документов.

Виктора Тархова и его жену убили в собственной квартире в конце 2024 года. Подозреваемой оказалась 29-летняя внучка политика Екатерина. Тархов был мэром Самары в 2006–2010 годах, его дочь была главой компании по производству частных самолетов ООО «Самара ВВВ-Авиа». В декабре 2022 года ее приговорили к семи годам колонии общего режима по делу о вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата областной думы.

Ранее жителя Башкирии задержали по подозрению в убийстве женщины, тело которой обнаружили в реке Урал в Челябинской области. По версии следствия, преступление произошло на почве ревности после ссоры между знакомыми. После этого он попытался скрыть следы преступления. Подозреваемый вывез тело к реке, привязал к нему шлакоблок цепью и сбросил в воду.

