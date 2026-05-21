Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 15:00

Стало известно, сколько мер поддержки участников СВО действует на Кубани

Кондратьев: на Кубани действует более 140 мер поддержки участников СВО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кубань предоставляет участникам СВО одну из самых высоких единовременных выплат в России, заявил в интервью NEWS.ru губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Всего, по его словам, военнослужащим доступно свыше 140 мер поддержки — от бесплатных земельных участков до сертификатов на санаторно-курортное лечение.

В Краснодарском крае защитники получают за свою службу одну из самых значительных единовременных выплат в России и самую высокую в Южном федеральном округе. Участникам специальной военной операции и их семьям доступны свыше 140 мер поддержки, охватывающих материальную, социальную, образовательную и трудовую сферы. Только в 2025 году ими воспользовались свыше 57,5 тыс. человек, — сказал Кондратьев.

Говоря о материальной поддержке, он уточнил, что речь идет не только о выделении бесплатных земельных участков, но также о помощи в газификации домовладений, выдаче сертификатов на санаторно-курортное лечение и других мерах. Приоритетом в регионе является трудоустройство участников СВО и членов их семей, отметил губернатор. По его словам, на законодательном уровне установлены квоты для работодателей. Это позволило обеспечить занятость 1,3 тыс. человек за все время, подчеркнул глава Кубани.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России разработало порядок получения удостоверения ветерана боевых действий для гражданских участников СВО. Согласно документу, статус смогут получить те, кто был направлен в зону боевых действий госорганами или организациями, имеют награды и отработали не менее шести месяцев.

Общество
Краснодарский край
Вениамин Кондратьев
участники СВО
Кубань
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Кубани анонсировал открытие центра реабилитации для ветеранов СВО
В Госдуме раскрыли, что может привести к столкновению НАТО и России
Путин и Лукашенко по видео проводят ядерные учения ВС России и Белоруссии
Все, лето закончилось? Аномальное похолодание в Москве, прогноз погоды
Психиатр дал советы, как эффективно избавиться от синдрома спасателя
«Люди без вкуса»: Волкова жестко высказалась о современном театре
«Компенсация»: политолог об идее Мерца дать Украине специальный статус в ЕС
МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за беспилотника
Предотвращен теракт в Керчи
Волкова публично отчитала мужа Собчак из-за «вероломства» в Театре Виктюка
«Твердость характера»: Груздев назвал Чайку ориентиром для юристов
Мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Брянской области
«Дзен» и News Media Holding заключили партнерство на ЦИПР-2026
В Находке перекрыли «европейский» наркотрафик
Американист ответил, удастся ли США захватить Кубу по сценарию Венесуэлы
Стало известно, сколько мер поддержки участников СВО действует на Кубани
Директор школы рассказала о семье погибшего в Перми мальчика
Суд отправил под домашний арест водителя перевернувшейся на Байкале лодки
Банкам рекомендовали поставить под контроль операции с наличными
Адвокат ответил, что грозит устроившему массовое ДТП сыну миллионера
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.