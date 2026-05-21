Стало известно, сколько мер поддержки участников СВО действует на Кубани

Кубань предоставляет участникам СВО одну из самых высоких единовременных выплат в России, заявил в интервью NEWS.ru губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Всего, по его словам, военнослужащим доступно свыше 140 мер поддержки — от бесплатных земельных участков до сертификатов на санаторно-курортное лечение.

В Краснодарском крае защитники получают за свою службу одну из самых значительных единовременных выплат в России и самую высокую в Южном федеральном округе. Участникам специальной военной операции и их семьям доступны свыше 140 мер поддержки, охватывающих материальную, социальную, образовательную и трудовую сферы. Только в 2025 году ими воспользовались свыше 57,5 тыс. человек, — сказал Кондратьев.

Говоря о материальной поддержке, он уточнил, что речь идет не только о выделении бесплатных земельных участков, но также о помощи в газификации домовладений, выдаче сертификатов на санаторно-курортное лечение и других мерах. Приоритетом в регионе является трудоустройство участников СВО и членов их семей, отметил губернатор. По его словам, на законодательном уровне установлены квоты для работодателей. Это позволило обеспечить занятость 1,3 тыс. человек за все время, подчеркнул глава Кубани.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России разработало порядок получения удостоверения ветерана боевых действий для гражданских участников СВО. Согласно документу, статус смогут получить те, кто был направлен в зону боевых действий госорганами или организациями, имеют награды и отработали не менее шести месяцев.