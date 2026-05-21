Психолог объяснила, как справиться с волнением на ЕГЭ

Во время ЕГЭ необходимо выделить себе три минуты на осознанную панику, рассказала «Радио 1» психолог Анастасия Лысакова. Она отметила, что такой подход поможет пережить эмоции, а не «загасить» их.
Взрослый человек тоже переживает, стрессует, но он всегда отводит специальное время и место для этого, — рассказала Лысакова.
Психолог подчеркнула, что также важна групповая поддержка. Она посоветовала практиковать объятия перед входом в школу, чтобы снизить уровень кортизола.
Ранее психолог Анна Антонец рассказала, что физические упражнения могут помочь отдохнуть во время подготовки к экзамену. По ее словам, через 45 минут интенсивных занятий рекомендуется сделать паузу на 15 минут для разминки.