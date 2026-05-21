Психолог объяснила, как справиться с волнением на ЕГЭ Психолог Лысакова: на ЕГЭ нужно выделить себе три минуты на панику

Во время ЕГЭ необходимо выделить себе три минуты на осознанную панику, рассказала «Радио 1» психолог Анастасия Лысакова. Она отметила, что такой подход поможет пережить эмоции, а не «загасить» их.

Взрослый человек тоже переживает, стрессует, но он всегда отводит специальное время и место для этого, — рассказала Лысакова.

Психолог подчеркнула, что также важна групповая поддержка. Она посоветовала практиковать объятия перед входом в школу, чтобы снизить уровень кортизола.

Ранее психолог Анна Антонец рассказала, что физические упражнения могут помочь отдохнуть во время подготовки к экзамену. По ее словам, через 45 минут интенсивных занятий рекомендуется сделать паузу на 15 минут для разминки.