Глава Краснодарского края рассказал о волонтерском корпусе Кубани

Кондратьев: Кубанский волонтерский корпус объединил более 280 тыс. добровольцев

Вениамин Кондратьев Фото: t.me/kondratyevvi*
Кубанский волонтерский корпус — один из крупнейших в стране, объединяет уже более 280 тыс. добровольцев, заявил NEWS.ru губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, в регионе действует порядка 40 центров, где волонтеры обучаются и реализуют проекты.

Волонтерский корпус является гордостью нашей отзывчивой Кубани. Он один из самых крупных и активных в стране и объединяет уже более 280 тыс. добровольцев. У нас порядка 40 центров, где волонтеры объединяются, обучаются и реализуют свои проекты, — сказал Кондратьев.

Так, продолжил он, в Анапе создали службу сопровождения вернувшихся бойцов «Мост в мирную жизнь», в Сочи работает проект «Сила духа» по профориентации, а в Геленджике ТОСовцы делают антидроновые одеяла и плащ-палатки «Небесная защита». За четыре года краевую грантовую поддержку получили 76 проектов социально ориентированных НКО, отметил Кондратьев.

Ранее депутат Брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил ввести в России единую федеральную награду для волонтеров специальной военной операции. По его словам, особый знак отличия станет мотивацией для страны и сплотит людей, выражающих свою гражданскую позицию.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

