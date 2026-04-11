В России предложили ввести важную инициативу для волонтеров СВО

В России необходимо ввести единую федеральную награду для волонтеров в специальной военной операции, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, особый знак отличия станет мотивацией для страны и сплотит людей, выражающих свою гражданскую позицию.

Давайте на федеральном уровне учредим единую государственную награду для волонтеров СВО. Эта награда станет не только признанием заслуг тех, кто сегодня работает в тылу, но и мощным стимулом для развития волонтерского движения в целом. Учреждение единой федеральной награды для волонтеров СВО станет тем знаком единства, который покажет: труд каждого, кто помогает фронту, одинаково ценен — и в Москве, и в Магадане, и в Забайкалье. Пусть у наших волонтеров будет своя государственная награда — знак того, что Россия помнит и ценит каждого, кто кует победу в тылу, — заявил он.

Иванов отметил, что награда должна быть доступна для всех категорий граждан, оказывающих помощь российским военным в зоне СВО. По его словам, подвиг в тылу представляет собой не менее значимый вклад в победу.

Ранее заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что молочную кухню необходимо сделать федеральной программой. По его словам, категорию получателей и ассортимент предоставляемой продукции необходимо расширить, а также запустить процесс компенсации для жителей отдаленных территорий.