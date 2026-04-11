В России выступили с важной инициативой для поддержки материнства

Молочную кухню необходимо сделать федеральной программой, заявил NEWS.ru заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР»). По его словам, категорию получателей и ассортимент предоставляемой продукции необходимо расширить, а также запустить процесс компенсации для жителей отдаленных территорий.

Предлагаю сделать молочную кухню федеральной программой, а не региональной. Расширить категории получателей: дети-инвалиды до 18 лет, многодетные до семи лет, семьи участников СВО по всей стране. Увеличить ассортимент: безлактозные и гипоаллергенные смеси, больше пюре. Внедрить единый цифровой сервис для оформления по всей стране. Предусмотреть денежную компенсацию для отдаленных территорий, — заявил он.

Депутат отметил, что молочная кухня является одной из самых востребованных мер поддержки семей с детьми. По его словам, право на бесплатное детское питание имеют беременные женщины с 12 недель, кормящие матери до шести месяцев ребенка, дети до трех лет, дети-инвалиды до 15–18 лет (в ряде регионов), дети из многодетных семей и с хроническими заболеваниями.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателям устанавливать испытательный срок при трудоустройстве женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Документ, опубликованный на портале правовых актов, вносит изменения в статью 70 ТК РФ, расширяя действующую льготу, которая прежде распространялась только на матерей с детьми до полутора лет.