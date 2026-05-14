Волонтеры Ленобласти спасли травмированного на садовом участке ежа

В карантинный центр помощи диким животным «Велес» Ленинградской области попал травмированный на садовом участке еж, пишет 360.ru со ссылкой на волонтера Ирину Гордееву. По ее словам, животное, попавшее под лезвие техники, потеряло большую часть иголок.

Самочувствие у [ежа] вполне бодрое. Иголки со временем отрастут, но с учетом площади повреждения, процесс этот может занять до года. Все это время, конечно, еж проведет у нас, до полного восстановления он выпуску не подлежит. Сейчас трава активно растет, и вероятность травм для ежей, зайчат, птиц, гнездящихся на земле, достаточно высокая, — предупредила Гордеева.

В центре отметили, что в основном ежи поступают к ним с небольшими поврежденными участками иголок — как правило, после нападения собак или ворон. Сейчас в «Велесе» восстанавливаются 15 таких животных. Кроме того, там находятся 35 медведей, 16 львов и 70 лисиц.

