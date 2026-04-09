Специалисты по отлову спасли собаку с крыши магазина в Бурятии

В Улан-Удэ специалисты службы по отлову спасли собаку с крыши местного магазина на улице Ербанова, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на мэрию города. Животное находилось там несколько дней. Сообщение о животном поступило в комитет городского хозяйства.

После того как собаку эвакуировали, ее поместили в пункт временного содержания. Животное оказалось контактным. В комитете предположили, что у собаки раньше были хозяева, и призвали жителей ответственно относиться к содержанию питомцев, не допуская самовыгула.

Ранее в Хабаровском крае пожарные спасли собаку, надышавшуюся дымом во время пожара в жилом доме. Чрезвычайная ситуация произошла в селе Новотроицком. Возгорание в двухэтажном здании распространилось на деревянные конструкции потолка и стен.