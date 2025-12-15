Спасатели откачали пса, который надышался дымом на пожаре В Хабаровском крае спасатели пришли на помощь псу, который надышался дымом

Хабаровском крае пожарные спасли собаку, надышавшуюся дымом во время пожара в жилом доме, сообщает Telegram-канал «112». Чрезвычайная ситуация произошла в селе Новотроицкое. Возгорание в двухэтажном здании распространилось на деревянные конструкции потолка и стен.

Хозяевам удалось самостоятельно покинуть горящее жилище, однако внутри остались домашние питомцы. Спасатели эвакуировали двух собак, но третий пес, испугавшись, забился на втором этаже, где скопилась наибольшая концентрация дыма. Когда его обнаружили, животное практически не дышало. Чтобы вернуть пса к жизни, огнеборцы применили специальный дыхательный аппарат для реанимации, после чего передали питомца владельцам.

Ранее сообщалось, что в жилом доме на севере Москвы произошло возгорание электрического кабеля, что потребовало экстренной эвакуации жильцов. Из подъезда многоквартирного дома на Полярной улице были выведены 40 человек. По данным оперативных служб, горение электрокабеля происходило на значительной высоте — с 2-го по 18-й этаж.