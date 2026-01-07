Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 04:44

Мощные взрывы были слышны в одном из украинских регионов

Взрывы прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В городе Кривой Рог Днепропетровской области были слышны взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале. На юго-востоке страны также объявлена воздушная тревога.

По данным источников, в ночь на 7 января взрывы произошли непосредственно в Кривом Роге. Вечером 6 января похожие сообщения поступали из областного центра — города Днепра.

Воздушная тревога на данный момент объявлена не только в Днепропетровской, но и в Николаевской, Сумской и Черниговской областях. Они находятся в так называемой «красной зоне» повышенной опасности.

Ситуация на юго-востоке Украины, как уточняют местные СМИ, вновь обострилась. Причины взрывов и возможные последствия на данный момент не уточняются.

Ранее сообщалось, что город Славутич, расположенный в северной части Украины, остается без электричества уже двое суток. Энергетическая компания «Укрэнерго» проинформировала, что специалисты проводят в населенном пункте ремонтные мероприятия.

Также стало известно, что энергетическая инфраструктура Харькова получила повреждения после серии взрывов днем 5 января. Какие конкретно объекты пострадали на территории города, местные власти не уточняли. Другие подробности неизвестны.

взрывы
Кривой Рог
Днепропетровская область
тревога
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США могли выдвинуть Венесуэле требования по России и Китаю
«Пусть будет рядом»: Путин поздравил военнослужащих с Рождеством
Мощные взрывы были слышны в одном из украинских регионов
На Камчатке временно отключат сотовую связь
Россия объявила в международный розыск задержанного в Таиланде хакера
Составлен список звезд, ставших родителями в 2025 году
«Женщина невежественна»: в Италии осудили премьера за двойные стандарты
Во время рождественской службы Путин совершил трогательный жест
«Старческий маразм»: в Колумбии жестко раскритиковали Трампа
Срок замены электросчетчиков в России сократили вдвое
В Сети появились художественные зарисовки Мадуро из зала суда
Власти Венесуэлы могут передать США огромные запасы нефти
Фаза Луны сегодня, 7 января: ведем переговоры, начинаем проекты
Перечислены регионы РФ с зарплатой больше 100 тыс. рублей
«Уважительная причина»: солдаты ВСУ вместо штурма пошли на концерт
Стало известно, как Трамп может завладеть Гренландией
Франция поддержала планы Украины на численность ВСУ после конфликта
Зачем Трампу Гренландия: сможет ли он заполучить остров, как повлияет на РФ
Уиткофф сообщил о переговорах с инвесторами для помощи Украине
В США озвучили, на что готова команда Трампа ради мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.