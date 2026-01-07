Мощные взрывы были слышны в одном из украинских регионов

В городе Кривой Рог Днепропетровской области были слышны взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале. На юго-востоке страны также объявлена воздушная тревога.

По данным источников, в ночь на 7 января взрывы произошли непосредственно в Кривом Роге. Вечером 6 января похожие сообщения поступали из областного центра — города Днепра.

Воздушная тревога на данный момент объявлена не только в Днепропетровской, но и в Николаевской, Сумской и Черниговской областях. Они находятся в так называемой «красной зоне» повышенной опасности.

Ситуация на юго-востоке Украины, как уточняют местные СМИ, вновь обострилась. Причины взрывов и возможные последствия на данный момент не уточняются.

Ранее сообщалось, что город Славутич, расположенный в северной части Украины, остается без электричества уже двое суток. Энергетическая компания «Укрэнерго» проинформировала, что специалисты проводят в населенном пункте ремонтные мероприятия.

Также стало известно, что энергетическая инфраструктура Харькова получила повреждения после серии взрывов днем 5 января. Какие конкретно объекты пострадали на территории города, местные власти не уточняли. Другие подробности неизвестны.