06 января 2026 в 13:34

Жители украинского города уже два дня сидят без света

В Славутиче два дня нет электричества

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Город Славутич, расположенный в северной части Украины, остается без электричества уже двое суток, сообщила энергетическая компания «Укрэнерго». Проводятся ремонтные мероприятия.

Со вчерашнего дня почти полностью обесточен город Славутич <...> Восстановительные работы проходят везде, где сейчас это позволяют условия, — говорится в сообщении.

Ранее в поселке Теплая Гора Горнозаводского округа Пермского края произошел взрыв газовоздушной смеси в котельной. Почти 40 домов остались без отопления. Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы и настраивают подачу теплоснабжения по временной схеме.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из-за атаки украинских беспилотников на энергетический объект в поселке Хомутовка, 115 населенных пунктов остались без электричества. Повреждены линии электропередач, электроснабжение нарушено в Хомутовском и частично в Рыльском районах.

Также 29 декабря жители Кировского и Московского районов Санкт-Петербурга столкнулись с отсутствием отопления и горячей воды. Причиной масштабного сбоя стал пожар на Автовской ТЭЦ-15. В кабельной шахте станции произошло возгорание около 30 погонных метров кабеля.

