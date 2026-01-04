Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 14:48

Свыше сотни населенных пунктов Курской области остались без света из-за ВСУ

Хинштейн: 115 населенных пунктов Курской области остались без света из-за ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Под отключение электроэнергии попали 115 населенных пунктов Курской области, рассказал в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, ВСУ атаковали энергетический объект в поселке Хомутовка. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Варварские удары врага. Сегодня украинские БПЛА атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района. В результате повреждений нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично Рыльском районах. Под отключение электроэнергии попали 115 населенных пунктов — это свыше 11 тыс. потребителей, — заявил губернатор.

Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство проверит наличие на беспилотных аппаратах, которые атаковали Хорлы, зарядов с зажигательной смесью. Ответы на вопросы о точном химическом составе боеприпасов, находившихся на БПЛА, будут даны после проведения экспертиз.

До этого сообщалось, что российские силы ПВО за три часа перехватили 11 украинских беспилотников над регионами России. Восемь БПЛА сбили над территорией Белгородской области, по два и одному — над Курской и Рязанской областями.

