СК не исключил наличие зажигательных зарядов на БПЛА в Хорлах

СК изучит дроны ВСУ из Хорлов на наличие зажигательных зарядов

Следственный комитет России проверит, оснащались ли беспилотники ВСУ, атаковавшие Хорлы, зажигательными зарядами, заявила представитель СК РФ Светлана Петренко. Ответы на вопросы о точном химическом составе боеприпасов, находившихся на БПЛА, будут даны в ходе уже назначенных экспертиз, подчеркнула она.

С учетом установленной в ходе осмотра значительной площади поражения и горения на месте теракта следователями будет проверено наличие на беспилотных аппаратах зарядов с зажигательной смесью, — сказала Петренко.

Тем временем появилась информация, что количество погибших при атаке на село Хорлы возросло до 29 человек. В СК уточнили, что для установления личностей погибших проводится генетическая экспертиза. На данный момент удалось установить имена 12 погибших.

До этого Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало провести беспристрастное расследование удара ВСУ по Хорлам. В организации выразили тревогу в связи с сообщениями о пострадавших среди мирных жителей, включая детей, и вопросами о соблюдении международного гуманитарного права.