10 марта 2026 в 09:08

Евродепутаты готовят нож в спину фон дер Ляйен

Евродепутат Клержо: фон дер Ляйен рискует столкнуться с новым вотумом недоверия

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press
Внутренний кризис в правящей коалиции Европарламента способен привести к новым попыткам объявить вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, предупредил вице-председатель группы социал-демократов Кристоф Клержо в интервью Politico. Ряд евродепутатов полагает, что в ближайшие месяцы может разразиться политический кризис.

Некоторые депутаты Европарламента также считают, что, если мы не будем уделять больше времени обмену мнениями [с Европейской народной партией] и совместной работе, в ближайшие месяцы может случиться политический кризис, потому что между нами нет доверия, — сказал евродепутат.

Другой испанский депутат от социал-демократов заявил, что своими высказываниями фон дер Ляйен сама напрашивается на вотум недоверия. Поводом стали ее слова о том, что Европа больше не может выступать хранительницей старого миропорядка в свете ближневосточного конфликта.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии подверглась критике со стороны дипломатов и чиновников Евросоюза. Ее обвиняют в превышении полномочий в первые дни после начала американо-израильской военной кампании против Ирана. Фон дер Ляйен пыталась присвоить себе функции, которые должны выполняться главой дипломатической службы ЕС Каей Каллас.

Европарламент
Урсула фон дер Ляйен
политика
вотум недоверия
