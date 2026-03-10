Путин поздравил автора мелодии песни «Есть только миг» с юбилеем Путин поздравил композитора Зацепина со столетием

Президент России Владимир Путин поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летием, сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер пожелал автору песен «Есть только миг» и «Если б я был султан» крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения.

Сердечно поздравляю Вас со 100-летием со дня рождения. Искренне рад, что столь впечатляющий юбилей Вы встречаете на творческом подъеме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей, верных поклонников. И по-прежнему щедро дарите любителям музыкального искусства свой талант и новые замечательные произведения, — говорится в поздравительной телеграмме.

Композитор Зацепин создал знаменитые мелодии к фильмам «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и другим. Всего он написал песни к более чем 90 лентам. Песни Зацепина исполняли звезды советской эстрады и кино — Алла Пугачева, Андрей Миронов, Юрий Никулин, Татьяна Анциферова, Аида Ведищева, София Ротару, Жанна Рождественская и другие.

Ранее глава государства поздравил с 100-летним юбилеем народного артиста РСФСР и киноактера Владимира Заманского. Президент отметил мужество артиста, проявленное на фронтовых дорогах, и его преданность искусству после Великой Отечественной войны. Профессиональный путь и работы Заманского признаны ярким примером высокого мастерства.