10 марта 2026 в 09:43

Путин назвал главный щит России в борьбе с терроризмом

Путин заявил о ключевой роли НАК в борьбе с терроризмом в России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сыграл ключевую роль в становлении и развитии в России системы борьбы с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении НАК с 20-й годовщиной с момента образования органа. По его словам, в условиях обострения глобальных вызовов и проведения СВО эта работа имеет особое значение, передает пресс-служба Кремля.

НАК сыграл ключевую роль в становлении и развитии в нашей стране общегосударственной системы противодействия терроризму, — подчеркнул российский лидер.

Президент также добавил, что необходимо и дальше усиливать кадровый и организационный потенциал НАК, а также обновлять профильное законодательство. Кроме того, он указал на важность внедрения новых методов борьбы с террористическими угрозами и обеспечивать защиту критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей.

Ранее Путин заявил, что противник России перешел к использованию массового и индивидуального террора. Глава государства отметил, что такая ситуация возникла после провала попыток нанести стране стратегическое поражение.

