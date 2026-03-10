Рабовладельцы получили сроки за страшные зверства в Якутии В Якутии отца и сына осудили за организацию рабства на ферме

В Якутии вынесли приговор по делу о рабском труде на ферме, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Индивидуальный предприниматель и его отец признаны виновными в том, что в марте — апреле 2025 года удерживали двух мужчин в селе Кюндядя Нюрбинского района.

Как установило следствие, потерпевших насильно держали на ферме, заставляя работать без выходных и оплаты. Один из них страдал тяжелым психическим заболеванием. Мужчины жили в бане и коровнике, им не оказывали медицинскую помощь. Над людьми систематически издевались: избивали, а одного приковывали наручниками и цепью к стойлу.

Суд приговорил предпринимателя к трем годам и двум месяцам колонии общего режима, его отца — к трем годам колонии. Обоих взяли под стражу в зале суда.

Ранее двух жителей Татарского района Новосибирской области приговорили к пяти годам лишения свободы за использование рабского труда. Отец и сын на протяжении четырех лет удерживали троих потерпевших, заставляя их работать по 16 часов в сутки без оплаты.