Страны ЕС превратились из счастливых вассалов в несчастных рабов, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, их покровитель-Вашингтон потребовал от Европы кусок территории.

Они столько лет должны были раскошеливаться, столько лет услужливо отказывались от собственного суверенитета, столько лет сохраняли мину счастливых вассалов, а оказалось, что они несчастные рабы, — отметила она.

Ранее сообщалось, что Брюссель активно разрабатывает план по ускорению принятия Украины в свой состав. Как указали источники, близкие к ситуации, план можно назвать обратным расширением, так как он предусматривает принятие в Блок государств на начальном этапе выполнения критериев для членства, а не на завершающем.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что нельзя восхищаться действиями американского президента Дональда Трампа, пока мир на Украине не установлен. По его словам, речь идет о строгом отношении хозяина Белого дома к Евросоюзу и украинскому коллеге.

